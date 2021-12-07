Госдеп заявил, что «НАТО никогда не наступало на Россию»

США не признают ограничений на право Украины претендовать на вступление в НАТО, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Вступление в НАТО должно оставаться возможностью для стремящихся к этому стран, которые могут выполнить соответствующие обязательства, которые изложены открыто, а именно – если они могут и готовы помогать обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе. Мы неоднократно подтверждали, в том числе на саммите НАТО в 2021 году, что у Украины есть право самой определять свое будущее. Никто не должен иметь права вето относительно того, что делает НАТО, и того, что делают такие страны, как Украина», – передает ТАСС слова Прайса.

Он не дал прямого ответа на просьбу прокомментировать, как эта позиция соотносится с обязательствами не допускать расширения НАТО на восток, которые представители альянса дали РФ в 1990-е годы, и утверждал, что нынешний подход – «это не новое заявление, он озвучивался неоднократно». Представитель Госдепа напомнил, что об этом шла речь на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Прайс также отметил, что США выступают за прозрачность в работе НАТО и готовы обсудить с Россией действия альянса. На уточняющий вопрос, как РФ следует относиться к НАТО с учетом, например, действий альянса в Ливии, представитель госдепартамента заявил, что «НАТО никогда не наступало на Россию». «Я бы не сказал, что РФ и Ливия – это синонимы», – добавил он.

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«Дверь НАТО открыта для новых членов», – передает РИА «Новости» слова Прайса. – НАТО – это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу РФ – это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна». Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает право Украины «определять собственное будущее» в контексте членства в НАТО.

Беспокойство здесь, по мнению представителя Госдепа, вызывает Россия. «Наше беспокойство в том, что будет попытка сфабриковать предлог для российских военных сделать то, что давно планировалось», – добавил представитель Госдепа.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.