 

Путин и Моди договорились усилить российско-индийское сотрудничество

07.12.2021, 7:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва и Нью-Дели намерены расширить взаимодействие по различным вопросам, включая экономику и оборону. На встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Нарендрой Моди стороны заключили 28 соглашений, в том числе о сотрудничестве в оборонной сфере, пишет Hindustan Times.


Reuters

Индия и РФ договорились об усилении сотрудничества и координации по двусторонним и многосторонним вопросам, включая экономику и борьбу с терроризмом. На встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Нарендрой Моди стороны заключили 28 соглашений, пишет Hindustan Times.

По словам издания, сотрудничество в области обороны — «ключевая опора» стратегического партнёрства между Индией и Россией. Поэтому этот вопрос стал важной частью саммита и первого диалога в формате «2+2» между министрами обороны и иностранных дел двух стран.

Москва и Нью-Дели поставили цель увеличить двустороннюю торговлю до $30 млрд., а инвестиции — до $50 млрд. к 2025 году. Моди и Путин обсудили пути расширения экономического сотрудничества, в том числе за счёт долгосрочных закупок товаров первой необходимости из России, устранения торговых барьеров и использование новых торговых маршрутов.

В своём вступительном слове Моди сказал, что дружба между Индией и Россией «осталась неизменной», несмотря на многие фундаментальные изменения на мировой арене. По словам премьера, две страны тесно сотрудничали, относясь к «чувствительным вопросам друг друга с особой заботой».

Путин, в свою очередь, назвал Индию «великой державой» и другом, проверенным временем. Президент подчеркнул, что РФ работает с Индией в военно-технической сфере «так, как не работает ни с одним из своих партнёров».

Кроме того, Моди и Путин решили продолжить тесные консультации и координацию по ситуации в Афганистане. В совместном заявлении они выступили за необходимость обеспечить, чтобы страна «никогда не стала убежищем для глобального терроризма».

Представители двух стран подписали соглашение о программе военного сотрудничества на 2021-2031 годы. Они также заключили сделку о лицензионном производстве в Индии более 600 тыс. автоматов АК-203. Другие контракты охватывали различные области, включая торговлю, энергетику, интеллектуальную собственность, бухгалтерский учёт, защиту от кибератак в банковском секторе, трудовые ресурсы, геологоразведочные работы и исследования, культуру и образование, а также сотрудничество в космической отрасли.

В беседе с журналистами после диалога в формате «2+2» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сделка между Нью-Дели и Москвой по системам С-400 выполняется, хотя США и пытаются «подорвать это сотрудничество». Его индийский коллега Харш Вардхан Шрингла подтвердил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов уже начались и продолжатся, несмотря на угрозу американских санкций, обращает внимание Hindustan Times.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Смешко: Окружение Зеленского село на старые коррупционные схемы. С кем они будут бороться, если они сами залезли четырьмя лапами в эту коррупцию?

09.03 / Фролова показала лицо новорожденного сына

14.08 / Украинская писательница возмутилась «вредным влиянием» русского языка

15.09 / Авиаудар нанесен по автомобилям на границе Ирака и Сирии

25.05 / Кудрин предложил быстрый способ победить бедность

13.10 / На Крещатике задержали злоумышленников, которые грабили клиентов “обменников”

16.01 / В Чечне раскритиковали блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА

06.03 / Австрия ведёт переговоры по закупке и производству «Спутника V»

08.06 / Общество: Уникальный реактор обеспечит энергетическое будущее России

27.10 / Россия перед обсуждением Судана в СБ ООН напомнила о перевороте на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика