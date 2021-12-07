32 136 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

Согласно статистике, опубликованной Оперативным штабом, лидирующее место по числу инфицированных заняла Москва. В столице зарегистрировано 3134 новых случая ковида. Второе место занимает Санкт-Петербург с 2412 заболевшими. Третья строчка у Московской области, здесь инфицированных на 197 человек меньше, чем в Северной столице.

За сутки в России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 1184 человека. Как сообщает Общественная служба новостей, с начала пандемии ковид стал смертельным для 282 462 россиян.

Напомним, на днях ученые из Британии определили, когда закончится пандемия. Предположительно, человечеству осталось подождать еще около пяти лет. Конечно, точного ответа пока никто дать не может, но, согласно научным расчетам, коронавирус отступит не раньше 2026 года. Правда, это в лучшем случае, однако все может затянуться, если меры по борьбе с COVID-19 не покажут своей эффективности.

Стоит отметить, что сейчас в мире наблюдается четвертая волна пандемии. Также регулярно выявляют новые штаммы опасного вируса. Так, недавно в ЮАР появился “омикрон”, который в три раза заразнее предшественников.