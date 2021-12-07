 

Суд Украины оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

07.12.2021, 6:37, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВерховный суд Украины оставил в силе приговор по делу о государственной измене против бывшего президента страны Виктора Януковича, который предполагал 13 лет тюремного заключения.

«Суд постановил: приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 года в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменения, а кассационные жалобы защитников <…> – без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.

В конце ноября Янукович сообщил о своем намерении оспорить в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности в 2014 году.

Ранее генпрокуратура пригрозила Януковичу и еще нескольким чиновникам пожизненным заключением по делу «евромайдана».

Госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.

По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.



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