 

В России выросла доля нелегального пива

07.12.2021, 6:37, Новости дня
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В первом полугодии 2021 года доля нелегальной продукции на рынке пива в РФ выросла до 14%, говорится в исследовании Высшей школы экономики.

Указывается, что в 2020 году «доля нелегального оборота на рынке пива снизилась до минимальных за последнее десятилетие 5,2%» (1,7% в первом полугодии). Это объясняется «действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями». Подчеркивается, что противоэпидемические ограничения мешали производству и ввозу «такого пива». Но «уже в первом полугодии 2021 года объем нелегальной продукции вырос до 14%».

Нелегальными считаются производство, импорт и продажи пива, произведенного и ввезенного с нарушением налогового или таможенного законодательства, закона о защите авторских прав (контрафакт) и требований к пищевой безопасности (фальсификат).

В исследовании говорится, что разница между объемом конечных продаж и доступными легальными ресурсами составила 920 млн л (в первом полугодии 2020 года – 95 млн). Такой скачок связывают с эффектом низкой базы. В первом полугодии 2020 года нелегально произвели 51 млн л пива, во втором – 300 млн, в первом полугодии 2021 года – 638 млн. Нелегальный импорт составил 44, 226 и 282 млн л соответственно.

Прямые потери от неуплаты налогов и акциза в 2015–2019 годах оценивают в 15–32 млрд рублей в год, в 2020 году – в 11 млрд. Рост доли нелегальной продукции до 14% может «привести к увеличению потерь бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво – 26–27 млрд рублей». В структуре нелегального оборота преобладает «черный сектор»: производители не уплачивают налоги и сборы, не сдают статистическую отчетность.

Напомним, в 2020 году в правительстве предложили провести эксперимент по маркировке пива, он стартовал с 1 апреля 2021 года. Тестирование завершилось 31 августа, в нем участвовали 167 компаний, занимающих свыше 80% рынка. На днях Минпромторг определил сроки введения маркировки пива.

Глава Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка отмечает, что по оценкам АПП, которые делались, в том числе на основе данных ВШЭ, доля нелегальной продукции на рынке пива составляет 5-7%, и новых предпосылок для ее роста за последние годы не появилось. Скорее всего, новый расчет был сделан не совсем корректно, предполагает он.

Другие исследования, например Сколково и Центра социального проектирования «Платформа», также подтверждали, что на рынке пива отсутствуют предпосылки для роста теневого сегмента. Эксперты отмечают, что традиционно высокая доля контрафакта присутствует на рынке крепких алкогольных напитков. С точки зрения теневого бизнеса, производство этой продукции более рентабельно, чем пивной.

По словам Губки, основным сектором, который стимулирует существование сегмента контрафакта на пивном рынке, являются магазины разливного пива. Для борьбы с этим рынком было бы логично ввести в законодательство понятие «пиво в розлив», считает он.

– Нужно на уровне законодательной и исполнительной власти усилить меры контроля за этим сегментом, а также повысить ответственность за правонарушения. Например, за торговлю пивом без проведения в ЕГАИС для ИП. Также эффективной мерой было бы принятие законопроекта о реестре производителей пива – это позволило бы контрольно-надзорным органам адекватно реагировать на факты неучтенного производства и видеть всех участников рынка. Мы уверены в том, что любые регуляторные меры не должны создавать дополнительную нагрузку для добросовестных игроков, – отметил Губка.



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