Диетолог предложила рецепт полезного оливье

Для тех, кто отказывается от оливье на Новый год, так как старается вести здоровый образ жизни, есть специальный рецепт этого салата, сообщила диетолог «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Макуха заявила, что «в первую очередь необходимо заменить вареную колбасу», которая содержит трансжиры и отличается большим количеством консервантов и жира, на отварную говядину – натуральный и полезный продукт. Кроме того, следует использовать свежие огурцы вместо соленых и домашний майонез, чтобы в салате было меньше сахара, соли и калорий, передает РИА «Новости».

По новому рецепту на четыре порции новогоднего салата понадобится 400 грамм вареной говядины, восемь штук вареного картофеля, две вареных моркови, четыре свежих огурца, столько же – крутых яиц, и целая банка зеленого горошка. Для изготовления четырех порций домашнего майонеза нужны четыре вареных желтка, две чайных ложки дижонской горчицы, четыре столовых ложки лимонного сока и три – оливкового масла. Соль и перец – по вкусу.

Вареные овощи, говядину, свежие огурцы и яйца следует нарезать кубиками и положить в салатницу, добавить зеленый горошек, после этого – приготовить майонез и добавить к овощам и мясу, посолить. Оливье можно дополнить петрушкой, зеленым луком или укропом.

Как следует из данных «СберМаркета», в среднем салат будет стоить 993 рубля. Больше всего придется потратить на говядину – за 400 грамм мяса в среднем нужно отдать 420 рублей; самый дешевый продукт – морковь, по средней цене 49 рублей за килограмм.