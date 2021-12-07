 

Больше никаких театров, музеев и ресторанов — в Италии ужесточают правила для непривитых

07.12.2021, 6:28, Новости дня
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С этой недели до середины января итальянцы, которые не вакцинировались от COVID, столкнутся с новыми жёсткими ограничениями. Они не смогут посещать музеи, театры и рестораны, а также пользоваться общественным транспортом или селиться в гостиницах, пишет The Evening Standard. По словам издания, власти европейской страны надеются, что с помощью этих строгих мер им удастся снизить нагрузку на систему здравоохранения в зимний период.


Reuters

С понедельника жители Италии, не получившие вакцину от COVID, столкнутся с «более жёсткими внутренними ограничениями». Таким образом власти страны стремятся предотвратить рост госпитализаций в зимний период, пишет The Evening Standard.

Все непривитые от коронавируса итальянцы не смогут посещать рестораны, театры и музеи. По мнению правительства, эти меры должны побудить скептиков вакцинироваться, отмечает издание.

С начала этой недели по 15 января итальянская полиция сможет проверять, есть ли у посетителей ресторанов и баров «супер» зелёный пропуск, подтверждающий, что они вакцинированы или недавно вылечились от COVID. Документ также потребуется для пользования общественным транспортом и проживания в отелях, подчёркивает The Evening Standard.

Ряд европейских стран уже ввёл более строгие ограничения для невакцинированных. На прошлой неделе правительство Германии объявило о полном запрете на посещение баров, ресторанов, кинотеатров и театров, а также «непервостепенных» магазинов для тех, кто не привился, напоминает издание.

Число случаев COVID в Италии постепенно увеличивалось ещё до появления опасений по поводу распространения штамма «омикрон». Всё это происходит в преддверии напряжённого сезона рождественских праздников, когда многие итальянцы путешествуют по стране, навещая друзей и родственников.

Уровень вакцинации в Италии выше, чем во многих соседних странах. Тем не менее 3,5 миллионов граждан до сих пор так и не привились от коронавируса, обращает внимание The Evening Standard.

«Совершенно очевидно, что после двух лет пандемии мы не можем просто закрыть школы и прекратить экономическую деятельность, — заявил представитель Министерства здравоохранения Италии Джанни Рецца. — Поэтому можно попытаться сдержать распространение вируса с помощью устойчивых мер и правильного использования паспорта здоровья. После этого большая ставка делается на вакцинацию».

С начала пандемии в Италии зарегистрировано более 5 миллионов случаев заболевания и свыше 134 тыс. смертей от коронавируса. По этому показателю она занимает второе место среди европейских стран после Великобритании.

С прошлого месяца число ежедневных заболеваний в Италии утроилось, при этом количество госпитализаций также увеличилось. На прошлой неделе органы здравоохранения подтвердили, что зафиксировали  в стране первый случай заражения «омикроном», заключает The Evening Standard.



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