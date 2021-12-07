 

СМИ США: Байден рассматривает “ядерный вариант” против России

07.12.2021, 6:16, Разное
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По данным журналистов, сейчас в Белом доме обсуждают новый пакет санкций против Москвы. Новыми ограничениями США пытаются сдержать Россию, которая якобы собирается напасть на Украину. Под санкции могут попасть люди из ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина и “производители энергии”, сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

Помимо этого, Вашингтон рассматривает “ядерный вариант” санкций, то есть отключение РФ от международной межбанковской системы и совершения платежей SWIFT. В настоящий момент президент США Джо Байден обсуждает с европейскими политиками вопрос введения новых ограничений против России. Американский лидер хочет убедиться, что эти документы не повлияют на Евросоюз.

Тем временем идет подготовка к новым переговорам Путина и Байдена. Во вторник вечером, 7 декабря, главы двух государств проведут онлайн-встречу, во время которой обсудят двусторонние отношения, реализацию договоренностей, достигнутых в Женеве летом, ситуацию на Украине и продвижение НАТО к российским границам.

По мнению политолога Георгия Бовта, переговоры Путина и Байдена будут весьма тяжелыми, ведь перед беседой политики публично обозначили свои позиции. Эксперт уверен: в обозримом будущем не произойдет никакого компромисса между США и Россией. Подробнее об этом ранее писали “Дни.ру”.



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