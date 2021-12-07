 

К чему снится ворон

07.12.2021, 6:16, Разное
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Мудрые прорицатели уверены, что образ ворона имеет для человека особое значение. Эта птица выступает переносчиком энергетических потоков, которые способны молниеносно поменять нашу жизнь и подсказать верный путь. К чему снится ворон и почему это существо приходит к нам в мире грез, сообщили эксперты.

СОННИК ВАНГИ

Слепая болгарская ясновидящая считала, что ворон во сне — знак недобрый, который несет печальные новости. Если это пернатое создание кричало в вашем сновидении — нужно молиться, чтобы обрести спасение, иначе над домом нависнет смерть. Сон, в котором вороны строят гнезда на деревьях, предвещает болезнь.

ЛУННЫЙ СОННИК

Создатели этого сборника интерпретаций опровергают версию Ванги. Они утверждают, что кричащий ворон вовсе не сулит ничего страшного. Итак, к чему снится ворон, издающий звуки? К наступающей беременности. Сновидцу или кому-то в его близком окружении суждено зачать новую жизнь.

СОННИК ХХІ ВЕКА

Убить эту грозную птицу в мире грез — наяву уберечься от опасного противника. Привиделась целая стая? Готовьтесь встретить мошенника. А вот если из клюва ворона выпадает какая-то вещь, в реальной жизни ждет сюрприз денежного характера или интересная находка.

АССИРИЙСКИЙ СОННИК

Бывает и такое, что пернатое создание во сне приходится есть. К чему снится ворон, который стал едой? К улучшению финансовых дел, материальной стабильности и благосостоянию. Знак хороший, грустить нечего.

СЕМЕЙНЫЙ СОННИК

Важно обратить внимание на цвет особенной птицы. Белый — к выздоровлению близкого человека. Печально узнавать, к чему снится ворон черный — к болезни дорогой и любимой персоны. А вот умирающее крылатое существо предвещает сновидцу появление нового друга или подруги.

Размышляя, к чему снится ворон, подумайте о добром. Возьмите немного хлеба или зерен, покормите птиц за окном. Тогда они защебечут вам что-то хорошее ☺




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