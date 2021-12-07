 

National Geographic опубликовал «повседневный» головной убор украинцев

07.12.2021, 5:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖурнал National Geographic опубликовал фотографии женских национальных головных уборов украинцев, утверждая, что они носят их каждый день.

«Эти головокружительные аксессуары – часть возрождения традиционной культуры, которую украинцы принимают в повседневной жизни», – написано в Twitter NG.

Читатели журнала оценили по достоинству национальную одежду. Некоторые назвали его «COVID головной убор», другие нашли в нем сходство с персонажами из фильма «Дюна». А один пользователь сравнил аксессуары головного убора с «испугавшимся дикобразом».

Ранее украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы.



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