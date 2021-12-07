 

ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Белоруссию

07.12.2021, 5:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНаходящиеся на польской территории беженцы не могут быть высланы на белорусскую территорию, говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом информирует РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.



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