 

Константинополь заявил о желании «братьев-россиян быть владыками православия»

07.12.2021, 5:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКонстантинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Русская православная церковь якобы хочет «быть владыкой православия».

Патриарх Варфоломей сообщил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю».

Он выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская русская церковь будет пятой». Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». По его мнению, «нет раскола», а если и есть, то «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями», передает РИА «Новости».

Патриарх Варфоломей утверждает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По его версии, РФ сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению украинцев иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».

В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».



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