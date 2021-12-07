Мнение: Похитители бюстов героев Советского Союза

В Звенигороде какие-то кизяки и ";дружинники" демонтировали и утащили памятники героям Советского Союза.

В Звенигороде чиновники использовали народных дружинников и казаков для демонтажа неугодных им памятников. Памятники Героям Советского Союза Пронину и Фабричнову были установлены жителями города на свои собственные средства. Их установку согласовали с потомками героев.

К сожалению, сотрудники полиции не проявляли рвения в поиске ценного для горожан имущества. Власти утверждали, что камеры системы «Безопасный город» во время кражи не работали — «были частично демонтированы или отключены на период благоустройства». Поэтому граждане были вынуждены провести собственное расследование, в ходе которого нашли и опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, установленной на здании, примыкающем к скверу мемориала воинской Славы.

На опубликованной записи видно, как люди, имеющие характерные для дружинников и казаков атрибуты одежды, подносят и грузят в фургон элементы конструкции монументов. На борту автомобиля надпись: «Добровольная народная дружина», госномер р208ет50rus, зарегистрирован на администрацию Звенигорода. Один из «героев» видеоролика был условно опознан, голос за кадром: «Человек подозрительно похожий на Лобанова Николая Михайловича».

Позже перетаскиваемые на этом видео предметы были обнаружены в подвале охраняемого здания территориального управления Звенигород администрации Одинцовского городского округа. Именно это видео в качестве доказательства хищения активисты предъявили начальнику теруправления Звенигород Мангушеву Ринату Хайдаровичу.

Согласно открытым данным реестра зарегистрированных юридических лиц, Лобанов Николай Михайлович является бессменным командиром общественной организации «Добровольная народная дружина города Звенигород» («ДНД Звенигород»), ОГРН: 1085000003736 от 7 июня 2008 г., ИНН: 5015010120. Организация действующая. Учредители: Жулин Валерий Павлович, Лобанов Николай Михайлович, Шайкова Людмила Владимировна.

Источник Одинцово-ИНФО в администрации Одинцовского городского округа так прокомментировал ситуацию:

В рамках исполнении Федерального и Регионального законодательства, для создания правовых условий для добровольного участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Одинцовского городского округа после объединения Одинцовского муниципального района и Городского округа Звенигород было принято Постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 27.09.2021 № 3461 «Об утверждении Положения о Народных дружинах по охране общественного порядка на территории Одинцовского городского округа Московской области».

С учётом постановления № 3461 народных дружин в Одинцовском городском округе не создано. Народные дружины, созданные ранее в рамках городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района, не переоформлялись. У нас на сегодняшний день нет ДНД от слова совсем.

Получается, что это и не дружинники вовсе, а просто бандиты. Личные пособники начальника теруправления Звенигорода?

https://odintsovo.info/news/?id=75657

Биография Фабричнова https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6813

Биография Пронина https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3964

Более чем заслуженные товарищи.

Глава Одиноцовского округа потребовал вернуть памятники на место и разобраться с самоуправством на местах.

В преддверии 5 декабря у Мемориала воинской Славы в Звенигороде горожане установили бюсты Героям Советского Союза Михаилу Андреевичу Пронину и Василию Васильевичу Фабричнову. Но в ночь накануне великой даты бюсты были демонтированы и увезены неизвестными лицами.

Происшествие из ряда вон выходящее!

Мы немедленно обратились в полицию. Через систему «Безопасный регион» вычислили, кто именно демонтировал памятники. Одновременно с помощью активных жителей выяснили: памятники находятся в здании Звенигородского теруправления.

Я крайне возмущён, а точнее, взбешён таким самоуправством!

Бюсты очень достойные! Они были изготовлены самими звенигородцами, за «народные средства» в благодарность защитникам города! И пусть общественники не согласовали, как того требует закон, установку памятников. Прикасаться к ним никто не имел права!

Прежде всего, морального права!

По данному факту мы проведем служебное расследование. О результатах и мерах, принятых к виновным лицам, сообщим публично.

Поручил вернуть бюсты жителям, а местному МБУ оказать содействие в установке их у Мемориала воинской Славы! Оформление всей разрешительной документации проведет администрация округа.Этот вопрос — под моим личным контролем.

https://odintsovo.info/news/?id=75656 – цинк

В общем, все должно закончиться хорошо. Бюсты нашлись, но осадочек остался.

Памятники действительно хорошо сделаны. Местные же власти выступили в роли злобных буратин – сначала допустили публичное открытие несогласованного памятника (планы на его установку не являлись секретом и местным властям ничего не мешало предупредить инициаторов установки, что им необходимо получить формальное разрешение на установку), на который жители города несколько месяцев собирали деньги (что опять же не являлось большим секретом), а потом по тихому ночью руками кизяков и "дружинников" (которых типа не существует) просто утащили бюсты в украинском стиле, никого не поставив в известность, сделав вид, что бюсты просто исчезли.

Безусловно, согласование установки памятников необходимо, чтобы не появлялись памятники коллаборационистам или "постапокалиптические Аленки", но в данном случае вопрос вполне можно было решить без демонтажа и связанного с этим скандала. Руководству Одинцовского округа респект за оперативность решения вопроса.

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