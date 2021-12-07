Кремль счел продолжением истерики сообщения о возможных санкциях США против России

Сообщения о возможных санкциях США против окружения президента РФ Владимира Путина и других рестрикциях из-за ситуации на Украине являются проявлением информационной истерики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.

В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение РФ от системы SWIFT не станет катастрофой.