 

Кремль счел продолжением истерики сообщения о возможных санкциях США против России

07.12.2021, 5:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСообщения о возможных санкциях США против окружения президента РФ Владимира Путина и других рестрикциях из-за ситуации на Украине являются проявлением информационной истерики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России. 

В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение РФ от системы SWIFT не станет катастрофой.



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