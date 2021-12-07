Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

За неделю вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, превышение эпидемических порогов зафиксировано в 54 регионах России, сообщил Роспотребнадзор.

С 29 ноября по 5 декабря уровень заболеваемости «увеличился по сравнению с предыдущей неделей», число регионов с «превышением эпидемических порогов возросло на 10 субъектов», передает РИА «Новости».

Превышение недельных порогов выявлено преимущественно среди взрослого населения и подростков. В ведомстве указали, что заболеваемость вызвана в основном «циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии». Отмечается, что «доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать». В стране идет прививочная кампания против гриппа, привито почти 59,5 млн человек, то есть 40,7% от численности населения страны.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках проекта «санитарный щит» к 2024 году в России появятся 15 лабораторий, где будет осуществляться работа с вирусами и бактериями, а к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус.