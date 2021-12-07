Новую систему ПВО в Британии назвали защитой от российских Су-57

В Великобритании на вооружение приняли новую систему ПВО Sky Sabre, которая должна стать защитой от российских истребителей, заявили источники в британском минобороны.

Sky Sabre заменила ракеты Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новая ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука, информирует министерство. Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно. Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил, что «передовая технология значительно повысила защиту» британских сил «с воздуха». Sky Sabre, по его словам, «является яркой демонстрацией боевых возможностей» Великобритании «тем, кто хочет причинить вред» стране.

Times со ссылкой на источники пишет, что Лондон с помощью новой системы рассчитывает «отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дал кодовое имя Felon», передает ТАСС.

Напомним, читатели британской газеты Daily Express отреагировали на слова западных политиков об угрозе, которую РФ якобы представляет для Евросоюза, и посоветовали им лучше учить географию.