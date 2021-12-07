Мнение: “Мюнхен. На грани войны”
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Трейлер фильма "Мюнхен. На грани войны" посвященный Мюнхенскому сговору, который привел к ликвидации Чехословакии.
Есть мнение, что линия попыток Британии и Франции направить агрессию Гитлера на восток вряд ли получит широкое освещение в фильме.
https://maysuryan.livejournal.com/715675.html – по ссылке еще много фотографий на тему Мюнхенского сговора
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Источник: Colonel Cassad
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