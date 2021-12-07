 

На Украине заявили о начале строительства завода по производству военных дронов

07.12.2021, 4:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства украинского завода по производству современных военных беспилотников.

«Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», – сказал он, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

В ноябре турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.

Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

В МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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