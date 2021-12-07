 

Израиль нанес удар по порту в Латакии

07.12.2021, 4:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОкрестности порта в сирийской Латакии подверглись воздушной атаке Израиля, начался пожар, сообщил военный источник.

Государственное агентство телерадиовещания Сирии сообщает, что были слышны звуки нескольких взрывов. Источник сказал, что израильские силы выпустили несколько ракет со стороны Средиземного моря. Атаке подверглась площадка с контейнерам в торговом порту, несколько контейнеров загорелись, передает РИА «Новости».

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.



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