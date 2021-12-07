 

Стало известно о нежелании США передавать Украине «афганские» Ми-17

07.12.2021, 4:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина хочет получить от США «афганские» вертолеты Ми-17, но Вашингтон не желает провоцировать Россию, сообщают СМИ.

Как пишет Foreign Policy со ссылкой на украинского чиновника, Киев хотел бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине. Источники издания сообщают, что Белый дом рассматривает варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова. 

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается того, чтобы Вашингтон сосредоточился на угрозах со стороны Китая. В связи с этим Салливан и его команда сопротивляются тому, чтобы РФ оказалась «отвлекающим фактором». В результате Вашингтон «умеряет» шаги, способные спровоцировать Москву, передает РИА «Новости».

Помощник одного из конгрессменов заявил, что «межведомственные органы министерства безопасности и госдепартамента делают все правильно, затем процесс оказывается в черной дыре в совете национальной безопасности и останавливается там». Высокопоставленные конгрессмены-республиканцы направили Джо Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность позицией Белого дома. Они считают, что Белый дом скорее «пойдет на уступки» Москве, чем окажет поддержку партнерам и союзникам США.

Напомним, источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки вооружений, включая ПЗРК «Стингер». Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17. Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Таран: В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на запрещенные режимом Telegram-каналы. А я думал, Россию уже не переплюнуть

11.07 / Глава оператора «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта

07.09 / Счетная палата нашла финансовые нарушения у Казначейства

20.06 / Венедиктов: Сурков наказан за то, что не смог довести до конца проект “Новороссия”

06.11 / Каким бы ни был исход выборов, Трамп уже изменил мир и США

17.10 / Новый монитор Sony показывает объемное изображение без 3D-очков

18.03 / Видео: Хамство Байдена и отзыв посла

04.04 / Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

11.07 / Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии

24.04 / Ученые считают, что викинги очень быстро освоили технологии металлургии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика