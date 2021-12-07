Стало известно о нежелании США передавать Украине «афганские» Ми-17

Украина хочет получить от США «афганские» вертолеты Ми-17, но Вашингтон не желает провоцировать Россию, сообщают СМИ.

Как пишет Foreign Policy со ссылкой на украинского чиновника, Киев хотел бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине. Источники издания сообщают, что Белый дом рассматривает варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается того, чтобы Вашингтон сосредоточился на угрозах со стороны Китая. В связи с этим Салливан и его команда сопротивляются тому, чтобы РФ оказалась «отвлекающим фактором». В результате Вашингтон «умеряет» шаги, способные спровоцировать Москву, передает РИА «Новости».

Помощник одного из конгрессменов заявил, что «межведомственные органы министерства безопасности и госдепартамента делают все правильно, затем процесс оказывается в черной дыре в совете национальной безопасности и останавливается там». Высокопоставленные конгрессмены-республиканцы направили Джо Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность позицией Белого дома. Они считают, что Белый дом скорее «пойдет на уступки» Москве, чем окажет поддержку партнерам и союзникам США.

Напомним, источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки вооружений, включая ПЗРК «Стингер». Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17. Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы.