Блинкен и Зеленский обсудили необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе – Госдепартамент США

“Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая оккупированный Крым”, – отметил Прайс.

Он подчеркнул, что Блинкен в ходе беседы с Зеленским “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии” накануне переговоров президентов Соединенных Штатов и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Зеленский написал в Twitter, что в ходе разговора он и Блинкен согласовали позиции перед беседой глав Белого дома и Кремля.

“Ничего об Украине без Украины”, – добавил Зеленский.

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи.

“Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря

В Кремле заявили, что не ждут прорыва от переговоров. “Мы имеем такие огромные “авгиевы конюшни” сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно”, – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 6 декабря.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ “очевидна”: двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. “У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться”, – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

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