Мнение: Об отлучении рубля от доллара и евро

Словосочетание «адские санкции» появилось ещё при позапрошлом президенте #США Бараке Обаме. Но с тех пор оно служило в первую очередь пугалом для бизнесменов и финансистов. И как бы ни витийствовали американские сенаторы, каждый раз очередной хозяин Белого дома находил повод эти меры не вводить: рискованно, однако.

А вот Европа зачем-то рискнула…

И со всего маху ударила по рублю.

Белорусскому…

На днях Deutsche Bank, крупнейшая кредитная организация Европы с активами на 1,3 триллиона долларов, прекращает обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и публичных лиц республики Беларусь. Об этом в письме клиентам сообщил украинский OTP Bank, имеющий в Deutsche корреспондентские счета. С аналогичными проблемами столкнулись клиенты МТБ Банка, который также проводил валютные операции через Германию, сообщил представитель одного из крупных украинских поставщиков нефтепродуктов.

То есть, страны Запада продолжают затягивать «финансовую удавку» на шее Александра Лукашенко, перерезая каналы снабжения Беларуси твёрдой иностранной валютой. Считается, что комбинация запрета на валютообменные операции и на международные межбанковские переводы/платежи – сродни термоядерному удару по финансовой системе, а также по экономике. Враз рушится внешняя торговля, останавливаются трансграничные и даже карточные платежи, разбегаются все иностранные инвесторы. В общем, остаётся выжженная земля.

И вот с этим столкнулась Беларусь, пусть пока и не в полной мере. Платежи как в евро, так и в долларах попали под ограничения после того, как 2 декабря США, #Евросоюз, Великобритания и Канада синхронно ввели очередной пакет санкций против режима Лукашенко за репрессии, нарушения прав человека и «атаку мигрантов» на границе с Польшей и Литвой. В чёрные списки США с запретом на любые операции, блокировкой активов и «волчьим билетом» на получение виз попали 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе Белорусская калийная компания – «дочерний» трейдер «Беларуськалия», ключевого экспортера, снабжающего Белоруссию валютой. Минфин США также ввёл санкции против белорусского госдолга, а Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них «Белоруснефть», «Гродно Азот», «Белшину» и авиакомпанию «Белавиа».

По сути, львиная доля белорусской экономики, где доля государства намного выше, чем, к примеру, в России, попала под термоядерный удар. Хотя, конечно, тяжесть его будет смягчена тем, что Беларусь торгует в основном с РФ, на которую приходится почти половина экспортно-импортных операций. Ещё около 8% – доля Китая. На ЕС, Канаду, Англию и США вместе взятые приходится только одна шестая белорусской внешней торговли. Тем не менее, потери только в ближайшее время прогнозируются в 250-300 млн долл. Причём лишь по двум, правда, очень важным направлениям белорусского экспорта – энергоресурсы и продукция химпрома, включая удобрения.

В какой-то степени, это модельная ситуация для России, которой сейчас угрожают «адскими санкциями» даже не за реальные действия, а за предполагаемые намерения, установленные по публикациям в СМИ. Ну и дополнительное бремя для российского бюджета, которому, вероятно, снова придётся спасать своего западного союзника.

Однако же получается, что Запад тем самым буквально «вталкивает» #Беларусь в Россию: дальнейшая интеграция или, грубо говоря, аншлюс становится оправданным уже и экономически. Зачем это западным лидерам?

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