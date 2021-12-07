США рассматривают введение санкций против России

…для «предотвращения вторжения в Украину». В том числе, отключение от системы SWIFT.

Президент США Джо Байден рассматривает введение пакета санкций в отношении ближайшего окружения Путина для «предотвращения вторжения в Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, предполагаемые меры могут затронуть также российские энергетические компании, крупных олигархов и банки. Кроме того, они могут быть направлены против суверенного долга страны. В качестве наиболее радикальной меры власти США обсуждают отключение РФ от системы SWIFT.

В отношении российских олигархов могут быть применены меры вплоть до ограничения въезда в страну и закрытия для них доступа к американским банковским системам.

По словам источников CNN, Байден обсуждает введение санкций против окружения Путина с европейскими партнерами, которые находятся в тесных экономических отношениях с Россией. Окончательное решение по пакету санкций еще не принято.

Один из источников телеканала, высокопоставленный американский чиновник, назвал данный пакет санкций худшим в сравнении с экономическими санкциями, когда-либо вводившимися против других стран, кроме Ирана и Северной Кореи.

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Два дня назад президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден подтвердили, что переговоры между ними по видеосвязи состоятся вечером 7 декабря. По словам Байдена, он планирует говорить с Путиным об Украине. Президент США заявил, что не приемлет «красных линий», которые недавно обозначил российский президент, комментируя ситуацию в этой стране. В конце прошлого месяца на форуме «Россия зовет!» Путин сообщил, что «красной линией» для Москвы станет размещение в Украине иностранного оружия и угрозы безопасности. МИД России, в свою очередь, называл «красной линией» вступление Украины в НАТО.

Ранее CША несколько раз предупреждали Россию о возможности отключить страну от системы SWIFT в качестве жесткого варианта санкций. Источники РБК сообщали, что правительство РФ и администрация президента начали подготовку плана на случай введения подобных мер.

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SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 10 тысяч финансовых организаций по всему миру. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах и ценных бумагах.

Банк РФ предоставляет информационные услуги кредитным организациям в формате SWIFT по внутрироссийским банковским операциям с 2014 года. РФ является акционером SWIFT, а по числу пользователей системы занимает второе место.

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