Мнение: Верхи не могут, низы не хотят

И еще одна карта "российской агрессии", которые нынче выходят в промышленных масштабах в рамках развернутой пропагандистской кампании.

PS. Украина продолжит публично призывать к размещению войск США и НАТО на Украине на постоянной основе и дополнительных поставках вооружений. Американские марионетки в Киеве уже даже не скрывают, что решают задачи по обеспечению полноценной оккупации Украины войсками США и НАТО. Собственно, государственный переворот в 2014-м году и был направлен на постановку Украины под военно-политический контроль. К исходу 2021-го года США вполне себе близки к решению этой задачи и уже особо не скрывают своих намерений.

PS2. Завтра должен состоятся разговор Байдена с Путиным, где ситуацию с Украиной будут обсуждать. Белый Дом настаивает, что не собирается учитывать какие-либо "красные линии" России или кого-то еще. Вашингтон продолжает действовать в парадигме – "у единственной сверхдержавы не может быть ограничивающих ее действия красных линий – она их сама проводит где хочет и когда хочет". Постепенный отрыв этого принципа от реалий меняющего мира логичным образом повышает вероятность войны – "верхи не могут управлять миром по старому, низы же не хотят жить по старому". Условно говоря, мир подходит к точке бифуркации в результате складывания геополитической революционной ситуации.

Есть как минимум три ТВД, где нарастает вероятность, если и не мировой, то как минимум крупной региональной войны, с риском перерастания в ядерный конфликт – Украина, Тайвань, Иран. Разрешение ситуации с этими конфликтами не в пользу США безусловно ускорит окончательных крах американской гегемонии.

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