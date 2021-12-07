Расчетный банк WebMoney приостановил ряд операций

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07.12.2021, 3:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРасчетный банк платежной системы WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил на шесть месяцев операции пополнения и перевода электронных средств платежа, сообщила пресс-служба платежного сервиса.

«Шестого декабря АО Банк «ККБ», гарант и расчетный банк системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на 6 месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников системы операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам», – сообщается на сайте платежного сервиса.

Во исполнение требований регулятора доступными для владельцев кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП).

Ранее Национальный банк Украины в связи с применением антироссийских санкций отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.ua, из-за чего средства 4 млн граждан оказались заблокированными.



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