При авиаударе США в Сирии пострадала семья из шести человек

В результате удара беспилотника возглавляемой США коалиции по террористу в сирийском Идлибе пострадала семья из шести человек, которая проезжала мимо боевика, сообщают СМИ.

Associated Press сообщает, что американские военные решили ликвидировать одного из главарей террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Боевик ехал на мотоцикле. Когда БПЛА нанес удар, мотоцикл обгоняла машина, в которой находился 52-летний местный житель с семьей. 10-летний мальчик получил серьезные травмы головы, передает ТАСС.

Напомним, СМИ со ссылкой на представляющее командование США капитана Билла Урбана сообщали, что США нанесли удар в Сирии, первичный анализ удара указывает на то, что могли быть жертвы среди гражданского населения, идет расследование. Авиаудар был нанесен с беспилотника MQ-9.