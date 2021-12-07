 

При авиаударе США в Сирии пострадала семья из шести человек

07.12.2021, 3:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате удара беспилотника возглавляемой США коалиции по террористу в сирийском Идлибе пострадала семья из шести человек, которая проезжала мимо боевика, сообщают СМИ.

Associated Press сообщает, что американские военные решили ликвидировать одного из главарей террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Боевик ехал на мотоцикле. Когда БПЛА нанес удар, мотоцикл обгоняла машина, в которой находился 52-летний местный житель с семьей. 10-летний мальчик получил серьезные травмы головы, передает ТАСС.

Напомним, СМИ со ссылкой на представляющее командование США капитана Билла Урбана сообщали, что США нанесли удар в Сирии, первичный анализ удара указывает на то, что могли быть жертвы среди гражданского населения, идет расследование. Авиаудар был нанесен с беспилотника MQ-9.



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