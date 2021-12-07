 

Трамп начал писать мемуары о президентстве

07.12.2021, 3:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкс-глава американского государства Дональд Трамп сообщил о том, что пишет мемуары о своем пребывании на посту президента США.

Трамп ответил на соответствующий вопрос: «Да, я пишу их». Он обещал, что это будет «очень сильная вещь». По словам Трампа, мемуары «вызвали большой интерес у издателей». Он не указал сроки публикации и возможные темы, которые раскроет в книге, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

Напомним, жена экс-президента США Меланья Трамп также планировала написать мемуары о жизни в Белом доме. Кроме того, вышла книга воспоминаний бывшего советника Трампа Джона Болтона, в которой Трамп представлен некомпетентным. Племянница президента США Мэри Трамп тоже написала книгу о Трампе, в которой называла его «социопатом». Его бывший адвокат Майкл Коэн написал в книге, что Трамп якобы называл президента РФ Владимира Путина «царем» и считал его примером для себя.



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