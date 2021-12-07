Мнение: О пробитом днище… И снизу ещё постучат?

Нет, глава МИД, прибывший с официальным визитом в джинсах и «свитерке» – это ещё не дно. Просто наглядное опровержение, что внезапная встреча российского президента Владимира Путина в Нью-Дели со своим индийским коллегой готовилась вообще в секрете от всех… кем-то типа главы «Ростеха». Потому и пришлось министра вытягивать едва ли не с дачи, причём с частной.

А дно и даже днище – вот оно.

Опять губы-ноги российского МИД Мария «Калинка» Захарова отличилась…

Послушайте, но так топорно даже кондовая советская пропаганда не работала!

Вот, прекрасно немцы знают Львов как Lemberg. И ничего с этим не поделать российскому МИД.

Если в МИД РФ не могут уже и правдоподобно горбатого слепить, то чем они там вообще занимаются?

То есть, про аргентинский «кокс» – это всё #правда?

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