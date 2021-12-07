Смыть неудачи старого года и помолиться о счастье в новом году: сакральная церемония мытья волос тайцев (рецепт шампуня)

У тайцев есть сакральная церемония, которая называется лунг та, что означает “мытье волос”. Она проводится перед Новым годом, а именно в последний день двенадцатого лунного месяца в полдень. Таким образом тайцы смывают все неудачи старого года и молятся о счатливой жизни в новом году. Эта церемония отражает их культуру, связанную с рекой Да, на которой они живут на протяжении нескольких поколений.

Как проходит подготовка к церемонии

За 2-3 недели до церемонии женщины готовят из рисовой воды специальный шампунь. Они тщательно промывают рис и выдерживают рисовую воду в глиняном горшке не менее одной недели, пока она не станет кислой. У тайцев считается, что эта вода делает волосы блестящими и гладкими.

Для мужчин готовится другой шампунь – из мыльных ягод, которые обжигают и замачивают в горячей воде.

Также тайки готовят для всей семьи ароматную жидкость для ванны. Для этого варят вместе листья тимьяна, цитронеллы и сушеного базилика.

Тайцы должны мыть голову и принимать ванну в последний день года, чтобы избавиться от всего плохого, что было в старом году.

Обряд лунг та – это повод для жителей деревни надеть нарядную одежду. У женщин это черное платье с двумя красочными полосами, а у мужчин – черная рубашка и темный тюрбан.

Проводит церемонию деревенский колдун, у которого есть ножны, кремниевый замок и красочный мешочек с деньгами и серебром. Все эти предметы – символ предков.

За колдуном следуют два молодых человека, которые бьют в барабаны. Жители деревни молча идут к реке. Каждый несет в руке ведро с водой и зеленую ветку дерева, которая необходима для этого обряда.

Перед началом церемонии молодые люди бросают тканевый мяч через кольцо, поют и танцуют на берегу реки. Делают это для разогрева перед купанием в реке и для молитв о счастье и благополучии в новом году.

Проведение церемонии

Открывая церемонию, колдун бьет в барабан и запускает петарды. Затем он читает специальную молитвы богам.

После молитвы он стреляет из дробовика или бьет барабанную дробь – это значит, что пора начать церемонию мытья волос.

Женщины медленно входят в реку, поднимая свои волосы до уровня воды. Выстраиваются в одну линию и опускают волосы в воду. Затем окунают зеленую ветку дерева в воду и слегка бьют ею по волосам, что является символическим актом избавления от бед старого года. Затем они медленно поливают голову кислым рисовым отваром. На этой церемонии женщины и девочки моют волосы внизу по течению, а мужчины и мальчики идут вверх по течению.

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После мытья волос жители деревни моются в реке, чтобы сделать свою одежду чистотой перед встречей Нового года.

Как приготовить кислую рисовую воду

Ферментированная рисовая вода – дешевая и полезная альтернатива дорогому покупному шампуню. Благодаря ей состояние волос заметно улучшается.

Процесс ее приготовления следующий:

Хорошо промыть чашку риса в нескольких водах. Затем залить рис водой, чтобы она его полностью покрыла, и оставить на 20 минут. Спустя 20 минут хорошо перемешать рис, пока вода не помутнеет. Процедить полученную рисовую воду в другую миску, покрыть крышкой и оставить на 1-2 дня при комнатной температуре, пока не появится кисловатый запах или не начнется брожение. Когда начнется процесс брожения, сразу переставить в холодильник и держать там один час, чтобы процесс ферментации остановился. Можно добавить в рисовую воду несколько капель эфирного масла лаванды или розмарина. Приготовленное средство можно использовать в качестве шампуня.

Как мыть голову рисовой водой

Рисовый шампунь действует иначе, чем покупные продукты, поэтому не стоит ожидать появления пены на волосах во время его нанесения. Также не нужно ждать чуда после первого применения – эффект от него появится спустя некоторое время. Поэтому важно запастись терпением. Мыть голову рисовой водой рекомедуется два раза в неделю.

Процесс мытья волос:

Рисовая вода является концентрированной, поэтому перед использованием ее нужно разбавить водой. Волосы смочить, медленно полить рисовую воду на голову и аккуратно помассировать, чтобы она попала на всю длину волос и кожу головы. Также можно вылить рисовую воду в таз, опустить в него голову и подержать пять минут, затем массировать минуты две-три. После массажа не смывать рисовую воду пять минут. Затем как следует прополоскать волосы под водой из-под крана. Сначала от волос будет неприятно пахнуть кислой рисовой водой, но когда они высохнут, запах исчезнет. Некоторое время перед использованием рисовой воды можно мыть волосы мягким шампунем. Когда волосы привыкнут к ополаскивателю, шампунь больше не придется использовать.