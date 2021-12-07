Гособвинение потребовало увеличить срок лишения свободы историка Юрия Дмитриева до 15 лет

Анна Артемьева / «Новая газета»

Представитель прокуратуры потребовал увеличить на два года срок лишения свободы для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал»* Юрия Дмитриева. О том, что происходило на очередном заседании в Петрозаводском городском суде, ТАСС рассказал адвокат историка Роман Масалев.

«Попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы»,

— уточнил он.

Дмитриева задержали в 2016 году. В отношении него возбудили дела об изготовлении детской порнографии (п.«в» ч. 2 ст. 242.2 УК) и развратных действиях (ст. 135 УК) из-за фотографий с обнаженной приемной дочерью. Историк утверждал, что сделал снимки для врачей. В 2018 году суд оправдал Дмитриева. В июне того же года Следственный комитет сказал о возбуждении нового уголовного дела.

В июле 2020 года суд Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого режима: по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях его оправдали. Однако спустя несколько месяцев Верховный суд Карелии (следующая инстанция) ужесточил наказание Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. Верховный суд рассматривать кассационную жалобу отказался. Оба этих решения защита обжаловала.

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