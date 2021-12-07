 

Мнение: Дипломатический бойкот

07.12.2021, 3:09, Разное
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США официально объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиаде в Пекине в следующем году.

1. Китай еще в конце ноября через СМИ объявил https://www.globaltimes.cn/page/202111/1240172.shtml, что не собирается приглашать на Олимпиаду в Пекине кого-либо из американских официальных лиц. "The Global Times стало известно, что Китай как принимающая страна не планирует приглашать политиков, разжигающих «бойкот» Пекинских игр".
2. В декабре в Вашингтоне разродились заявлением, что США объявляют дипломатический бойкот Олимпиаде и никто из официальных лиц США на Олимпийские игры не поедет. США также хотят подбить на бойкот еще несколько своих сателлитов, чтобы не выглядеть совсем уж глупо.
3. Таким образом, никто из американских чиновников, которых никто в Китай и не приглашал, не поедет в Китай. Теперь бойкоты выглядят вот так.
"На самом деле это не вы меня не пригласили, а я сам не очень то хотел ехать". В Global Times по этому поводу написали, что китайцы рады услышать новость, потому что чем меньше приедет чиновников из США, тем меньше вирусов будет завезено в Китай. Тем не менее, МИД КНР уже пообещал, что действия США не останутся без ответных контрмер.
4. Данная история снова наглядно показывают цену идиотскому тезису "Спорт вне политики&quot;, который периодически таскают по СМИ не от большого ума.
5. Подобные бойкоты Олимпийских игр лишний раз напоминает о том, что мир живет в эпоху новой Холодной войны.

Источник: Colonel Cassad



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