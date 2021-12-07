Мнение: Внезапный визит

Поездка Путина в Индию, как на мой взгляд — это что-то сродни надежды Гитлера на «чудо-оружие» или на армию Венка в ситуации катастрофического поражения, которое становится неминуемым. Но очень хочется как-то вывернуться: а вдруг?

Сам факт того, что безвылазно сидящий в подполье Путин вдруг едет куда-то, говорит о беспрецедентно высоких надеждах, возлагаемых на этот визит.

На самом деле всё буквально перед глазами. С Европой и Штатами отношения полностью разрушены. С Китаем любой вид отношений возможен только на уровне вассальных отношений, причем сувереном в таком тандеме будет, понятно, не Кремль. Группа БРИКС, которая и изначально-то не претендовала на политическую субъектность, тоже практически перестала существовать. Индия — чуть ли не последний значимый глобальный игрок, занимающий солидные позиции. Поэтому и рывок в направлении Нью-Дели. Сам факт поездки именно Путина говорит, кто больше заинтересован в этой встрече.

Предложить Индии Кремль может немного. Оружие и энергоресурсы. Причем по ценам, которые индийцев заинтересуют — то есть, даром.

Поможет Кремлю эта поездка? Ну, во-первых, это зависит от того, интересна ли распадающаяся Россия индийцам. Международное сотрудничество — дело небыстрое, особенно в серьезных проектах. А вот с устойчивостью системы в России вопросы с каждым годом все более тревожные. Поговорить — почему бы и нет, но принимать какие-то решения, тем более обязывающие — Кремль не выглядит слишком уж привлекательным партнером. Кто знает, что будет через год-два. Может, придут совсем другие люди с совершенно другими мыслями и положат под сукно все договоренности. В такой ситуации лучше просто подождать и посмотреть.

Во-вторых, состояние катастрофы, в котором находится Россия, не позволяет надеяться на какой-то счастливый лотерейный билет. Армия Венка не пришла, чудо-ракеты не выбили Англию из войны. С какой стати Индия вытащит Россию из всех завалов и тупиков, в которые Кремль ее завел?

В этом смысле поездка Путина пока не выглядит чем-то серьезным. Интерес к ней в Кремле наверняка гораздо выше скромных результатов, которые в итоге будут достигнуты. Если, конечно, будут.

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