США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае

Официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», – цитирует РИА «Новости» представителя Белого дома.

По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

«Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр», – сказала Псаки.

Она отметила, что США проинформировали союзников о дипломатическом бойкоте Олимпиады в КНР и предоставляют им самим решить, как поступить.

«Мы проинформировали их (союзников) о нашем решении, их решение они будут принимать сами», – сказала представитель Белого дома.

Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.

В сентябре Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.