Британский солдат Чилеше Мвамба потребовал 1 млн евро из-за холода в Эстонии

Военнослужащий британской армии Чилеше Мвамба утверждает, что переохлаждение в Эстонии усугубило его проблему с заиканием. Он требует компенсацию в 860 тыс. фунтов стерлингов (более 1 млн евро), сообщили СМИ.

В Эстонию Мвамбу отправили для несения службы в составе боевой группы союзников зимой 2017 года. Его служба продлилась с 10 ноября по 3 декабря, пишет Postimees со сылкой на Daily Mail.

Как говорится в статье, во время дежурства Мвамба подвергся «воздействию экстремальных холодов» и перенес переохлаждение, в результате чего стал страдать от посттравматического синдрома и заикания, передает РИА «Новости».

У Мвамбы были проблемы с заиканием с юности, но, по его словам, проблема усугубилась после того, как он пережил холод в Эстонии. Как сообщил военный, после Эстонии его заикание стало настолько сильным, что его речь нельзя было понять.

Он подал в суд на Минобороны Великобритании. Ведомство признало ответственность за переохлаждение, но не согласилось с тем, что именно воздействие низкой температуры привело к появлению у него серьезных дефектов речи. Министерство не согласилось с размером ущерба и не было готово выплатить требуемую компенсацию. Судебный процесс назначен на июнь-октябрь следующего года.

В феврале 2021 года британские военные похвастались учениями в условиях «суровой эстонской зимы». В мае британские военные подрались с местными жителями из-за женщины в Эстонии. В июне пьяных британских солдат высадили из поезда в Эстонии всего в 30 километрах от российской границы из-за их поведения.