США и страны Европы решили создать «единый фронт» против России

Состоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, информирует канцелярия Джонсона.

Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». В сообщении канцелярии Джонсона говорится, что «лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», а также «договорились снова выступить после разговора президента Байдена с президентом Путиным».

Как сообщил Джонсон, Великобритания использует все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» против Украины, передает РИА «Новости».

Елисейский дворец сообщил, что они «обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе», а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате, передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что РФ не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.