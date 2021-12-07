 

США и страны Европы решили создать «единый фронт» против России

07.12.2021, 2:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСостоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, информирует канцелярия Джонсона.

Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». В сообщении канцелярии Джонсона говорится, что «лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», а также «договорились снова выступить после разговора президента Байдена с президентом Путиным».

Как сообщил Джонсон, Великобритания использует все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» против Украины, передает РИА «Новости».

Елисейский дворец сообщил, что они «обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе», а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате, передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что РФ не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.



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