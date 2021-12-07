Смерть ребенка, насилие, скандал с новой беременностью: что стало с брошенной женой и шестью детьми Ромы Жукова

О разладе в семье экс-участника группы “Мираж” Ромы Жукова заговорили еще в 2017 году. Уже спустя год состоялся развод исполнителя, о котором заговорила вся страна. Жуков оставил свою супругу с пятью детьми спустя 14 лет брака, но это было только началом их продолжительного конфликта. Скандал вокруг экс-спутников и их взаимоотношений не утихает до сих пор.

Певец познакомился со своей будущей женой Еленой, когда уже успел попробовать славу на вкус – молодая девушка была в восторге от его творчества. Несмотря на то, что Жуков и не думал о серьезных отношениях, встреча переросла в роман, а затем – в брак. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2005 году, когда Елена уже носила под сердцем первенца. За 14 лет брака пара успела обзавестись семью наследниками. При этом, все они появились на свет в разных городах. Однако большая семья не помешала Роме Жукову уйти из семьи.

Стало известно, что супружеская жизнь разладилась задолго до расставания. Экс-партнеры рассказали, что ключевым моментом, который привел к разрыву, была трагедия. В 2012 году из вторая дочка, Елизавета-Виктория, получила смертельную травму головы из-за качели на детской площадке. В 2017 году, по словам супругов, они уже жили в соседних квартирах.

После развода экс-партнеры успели посетить несколько телевизионных передач, где вылили друг на друга тонны грязи. Жуков обвинил бывшую в том, что она пила и гуляла до утра, не занимаясь их общими детьми. Кроме того, по словам исполнителя, жена изменяла ему с коллегой – выпускником “Фабрики звезд” Юрием Титовым. В свою очередь Елена обвинила певца в разгульном образе жизни. Кроме того, бывшая жена Жукова заявила, что из-за него она потеряла восьмого ребенка – муж насильно заставил ее выполнить супружеский долг во время беременности.

Несмотря на то, что Жуков распрощался с супругой три года назад и уже успел жениться, экс-супруги не перестают выяснять отношения на телевизионных шоу и плести интриги. Например, не так давно бывшая жена артиста сообщила, якобы ждет от него еще одного ребенка. Но это оказалось ложью.

Шестеро детей Жуковых по-прежнему живут с матерью, хотя отец говорил о намерении получить опеку. По словам Елены, бывший муж платит маленькие алименты – 21 тысячу рублей. А исполнитель утверждал, что дает куда больше. Личная жизнь Елены остается загадкой для общественности, однако она по-прежнему близко общается с Юрием Титовым.