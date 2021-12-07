Опубликован финальный трейлер новой «Матрицы»

Официальный финальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение» доступен на русском языке на YouTube-канале Warner Bros. Russia.

Ролик, где Нео вспоминает события первой картины, длится почти три минуты. Дата выхода картины в России – 16 декабря 2021 года. C 22 декабря фильм также появится на стриминговом сервисе HBO Max.

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.

Режиссером «Матрицы: Воскрешение» стала Лана Вачовски, которая совместно с сестрой Лили работала над созданием первых трех фильмов.