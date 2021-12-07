Опубликован финальный трейлер новой «Матрицы»

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07.12.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОфициальный финальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение» доступен на русском языке на YouTube-канале Warner Bros. Russia.

Ролик, где Нео вспоминает события первой картины, длится почти три минуты. Дата выхода картины в России – 16 декабря 2021 года. C 22 декабря фильм также появится на стриминговом сервисе HBO Max.

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. 

Режиссером «Матрицы: Воскрешение» стала Лана Вачовски, которая совместно с сестрой Лили работала над созданием первых трех фильмов. 



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