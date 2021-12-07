 

Китай заявил, что не приглашал политиков США на Олимпиаду

07.12.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосольство Китая в Вашингтоне прокомментировало заявление Белого дома о том, что США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.

В посольстве заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как подчеркнули в дипмиссии, данное решение США не повлияет на успешное проведение Игр, передает ТАСС.

Тем временем представитель канадского внешнеполитического ведомства Кристель Шартран сообщила, что власти Канады изучают вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае после того, как об этом объявили Соединенные Штаты.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.



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