Украина похвасталась способностью воевать без «американских солдат»

Украине «не нужны американские солдаты», но требуются вооружения, сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

Резников сказал, что украинцы «будут бороться за себя сами», но стране «нужно оружие и тому подобное», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV заявил, что в Киеве понимают – НАТО за Украину «воевать не будет», но страны-члены альянса могут «очень много сделать». Кулеба заявил, что страны НАТО прежде «были более скептичными», но на заседании министров иностранных дел стран альянса в Риге «получили весь массив информации», после чего их «позиция была консолидирована», в НАТО стали выражать «однозначную поддержку Украины».

Кулеба также заявил, что не ожидает прорывов от переговоров президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. По его словам, «завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над дальнейшим развитием ситуации». При этом Вашингтон подаст «очень четкие сигналы», какие шаги предпримут партнеры Украины, если Москва «пойдет на военную операцию».