 

Украина похвасталась способностью воевать без «американских солдат»

07.12.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраине «не нужны американские солдаты», но требуются вооружения, сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

Резников сказал, что украинцы «будут бороться за себя сами», но стране «нужно оружие и тому подобное», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV заявил, что в Киеве понимают – НАТО за Украину «воевать не будет», но страны-члены альянса могут «очень много сделать». Кулеба заявил, что страны НАТО прежде «были более скептичными», но на заседании министров иностранных дел стран альянса в Риге «получили весь массив информации», после чего их «позиция была консолидирована», в НАТО стали выражать «однозначную поддержку Украины».

Кулеба также заявил, что не ожидает прорывов от переговоров президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. По его словам, «завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над дальнейшим развитием ситуации». При этом Вашингтон подаст «очень четкие сигналы», какие шаги предпримут партнеры Украины, если Москва «пойдет на военную операцию».



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