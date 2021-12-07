 

В Гонконге представлен первый шнур с функцией беспроводной зарядки

07.12.2021, 0:56, Новости дня
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Аналогичного зарядного устройства пока нет ни у кого в мире, утверждают в компании Bocoice (Гонконг). Речь идет об обычном, на первый взгляд, шнуре, которые служит для передачи данных и зарядки мобильных устройств.

Особенность же данного шнура в его абсолютной универсальности. Для того чтобы обеспечить это качество, инженеры не стали оснащать шнур набором переходников к различным разъемам. Они просто оснастили его функцией беспроводной зарядки.

Для того, чтобы энергия передавалась «по воздуху», достаточно свернуть шнур, подключить его к розетке, а рядом положить смартфон. По мнению разработчиков, внедрение такого шнура позволит резко сократить количество технологических отходов.



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