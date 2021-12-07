 

В Тамбовской области запустили проект «Дворы Тамбовщины»

07.12.2021, 0:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовый проект «Дворы Тамбовщины» предназначен для создания комфортных условий жизни жителей, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Егоров сообщил, что на реализацию проекта уже в 2022 году будет направлено 500 млн рублей. По его словам, на первом этапе реализации проекта будет отремонтировано не менее 50 дворов. Эти средства будут расходоваться при строгом учете реальных потребностей жителей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей. При этом следует продумать и ремонт дорог, которые ведут во дворы, а также о том, чтобы привести в порядок контейнерные площадки. Сейчас они все открытые, а нужно будет их закрыть, чтобы ни грязь, ни мусор не разлетались. Мы в корне меняем подходы к благоустройству. Все должно быть современно и цивилизованно. Это напрямую влияет на качество жизни людей» – отметил он.

Ранее Егоров заявил, что органам власти надо лучше контролировать качество выполненных мероприятий и работать на опережение по формированию новых нацпроектов.



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