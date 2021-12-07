Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе РФ и Украины

Министр обороны США Ллойд Остин провел совещание с участием председателя американского Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли на тему ситуации на границе РФ и Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби сообщил, что «министр председательствовал на встрече с ключевыми фигурами в министерстве» для «обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон обеспокоен «наращиванием» российских войск в районе границы, у США нет информации о намерениях этих сил. При этом Кирби заявил, что существует «пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства». По его словам, «нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во «вторжение».

Напомним, высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что РФ якобы готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что «угроза» для Украины со стороны РФ является «очень серьезной». Глава Пентагона заявил о приверженности США «защите» Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.