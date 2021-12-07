 

Российский фильм «Разжимая кулаки» официально выдвинут на «Оскар»

07.12.2021, 0:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ число картин, претендующих на премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», вошел фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», сообщили организаторы.

На премию в этой номинации также претендуют украинская лента Натальи Ворожбит «Плохие дороги», картина из Узбекистана «Две тысячи песен Фариды», фильм от Киргизии «Шамбала», «Желтая кошка» от Казахстана. Всего заявки подали 93 страны, передает РИА «Новости».

Согласно расписанию киноакадемии, список из 15 претендентов на «Оскар» в этой категории будет объявлен 21 декабря, а номинантов премии назовут 8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

Напомним, картину Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, признали лучшей в номинации «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Действие фильма происходит в городке Мизур в Северной Осетии. Отец семейства перевез всех туда после трагических событий. У него двое сыновей и дочь Ада, которых он воспитывает в строгости. Отец «душит» своей любовью дочь, не отпуская ее от себя.



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