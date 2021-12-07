Представители украинской общественности обратились к Байдену перед его переговорами с Путиным

7 декабря должны состояться переговоры Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. В обращении подчеркивается, что эта беседа привлекает внимание украинцев, так ожидается, что одной из ее тем будет Украина.

Подписавшиеся под обращением считают, что Путин хочет “возродить советскую Империю зла”.

“Эта политика внедряется как на территории самой России против гражданских прав и прав коренных народов, так и в отношении других суверенных государств и международных организаций. Пожалуй, лишним будет перечислять все известные факты агрессивных преступных действий Путина и его окружения, которые привели к десяткам миллионов пострадавших в Европе и по всей планете. Кремль цинично захватывает чужие территории, вмешивается во внутренние дела суверенных государств, экспортирует терроризм, занимается кибертерроризмом, уничтожает окружающую среду и применяет запретные вооружения против гражданских. Украинцы могут в ежедневной жизни ощущать на себе последствия этой преступной деятельности”, – говорится в документе.

Авторы обращения напомнили о газовом кризисе в Европе и ситуации с “Северным потоком – 2”.

“Именно в ответ на смягчение санкций против “Северного потока – 2″ Россия стала стягивать к границам Украины огромное количество вооружений и военных. Москва всегда расценивала всякие уступки как слабость. Мы, украинцы, точно можем подтвердить эту давно и не раз проверенную аксиому. Поэтому уверяем вас, что #УкраинцыБудутСопротивляться (#UkrainiansWillResist) до полной победы в войне за свою свободу и суверенитет”, – подчеркивается в обращении.

Подписанты высказали надежду, что Байден на переговорах соблюдет принцип “ничего об Украине без Украины” и подчеркнули на неприемлемости реализации Минских соглашений.

“Попытка ограничить украинский суверенитет через внедрение Минских договоренностей будет иметь катастрофические последствия безопасности всей Европы. Поиск решения проблемы следует искать в принудительных мерах не относительно жертвы агрессии, а в комплексном международном давлении на Россию, как систематической нарушительницы международного правопорядка. Мы убеждены, что борьба украинского народа на переднем рубеже защиты западной цивилизации от восточного деспотизма заслуживает глубокого уважения и всесторонней поддержки. США и Украина должны действовать в духе обновленной Хартии стратегического партнерства. Уверяем вас, что украинский народ, наряду с нашими свободными восточноевропейскими соседями, будет оставаться надежным союзником США в борьбе за свободу, демократию и процветание”, – резюмировали авторы обращения.

Под ним поставили подписи несколько десятков политиков, общественных деятелей, бывших политзаключенных, правозащитников. В частности, это сам Квит, ученые, писатели, представители сферы образования, народные депутаты от “Голоса” и “Европейской солидарности”, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, дипломаты Роман Безсмертный и Владимир Огрызко, бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

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Контекст:

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи. Через несколько дней после переговоров Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщали в Белом доме. Накануне Зеленский провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

“Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря

В Кремле заявили, что не ждут прорыва от переговоров. “Мы имеем такие огромные “авгиевы конюшни” сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно”, – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 6 декабря.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ “очевидна”: двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. “У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться”, – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины.

Путин во время разговора услышит “четкие сигналы” от Байдена относительно действий Запада в случае агрессии РФ против Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба. В то же время, прорыва он не ждет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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