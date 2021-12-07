Косы, банты, волны: трендовые тенденции и самые модные прически 2022 года

С приближением Нового 2022 года модниц не могут не интересовать модные тенденции в области причесок. Какие из них будут в тренде в следующем году? Оказывается, наступающий год будет очень интересен в этом плане. На первый план выйдут волны, косы и пучки. Вроде бы ничего нового, но способы укладки будут иметь свои особенности.

Вот несколько вариантов актуальных в 2020 году причесок на любой вкус, которые подойдут к самым разным образам и помогут подчеркнуть естественную красоту. Все они очень просты в исполнении, на них не нужно тратить много времени, они смотрятся весьма непринужденно, при этом совершенно не утрачивают элегантности и выглядят невероятно современно и стильно.

Такие прически можно украсить модными аксессуарами: заколками, объемными резинками из шелка или органзы, крабами.

Полусобранные в пучок волосы с косичками

Прически с полусобранными волосами можно сделать с узлом или небрежным пучком, как на главном фото, и дополнить косичками спереди или по бокам. Это отличная повседневная прическа, делающая образ загадочным и романтичным.

Волны

Волнистые волосы будут очень актуальны в 2022 году, более того, они станут одним из звездных трендов года. Особенно они понравятся тем девушкам, которые любят носить распущенные волосы. Мягкие волны красиво обрамляют лицо и выглядят очень естественно. Укладка очень простая: нужно с помощью утюжка или плойки завить пряди на концах, а у лица пройтись по всей длине.

Косы узлом

Косы, заплетенные узлами, также будут в моде в 2022 году. Это очень стильные прически, идеально подходящие для особых случаев.

Детские косы

Свободные косички в стиле 90-х, которые были актуальны в 2021 году, останутся в тренде и в 2022-м.

Небрежный пучок сбоку

Эта прическа особенно эффектно смотрится на вьющихся волосах. Их нужно небрежно подвернуть сбоку и заколоть. Пучок не должна быть идеально уложенным и приглаженным. Такой непринужденный вариант поможет выглядеть моложе.

Широкие косы

Это отличный способ укладки длинных волос. Вместо обычной, более тонкой косы можно сделать широкую и более объемную. Для ее плетения нужно использовать особую технику. Для создания такой косы потребуются резинки.

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Классический пучок

Традицонный пучок – одна из самых трендовых причесок. Чтобы его сделать, нужно закрутить волосы довольно слабо, выпустив отдельные пряди. От этого прическа совершенно не потеряет элегантность, но придаст образу моложавости и свежести. Классический пучок можно разнообразить, например менять проборы или зачесывать волосы назад без пробора. Такая прическа универсальна, подойдет и для работы, и для учебы, и для отдыха.

Прическа с заколками

Заколки средних и больших размеров можно использовать в 2022 году во всех типах причесок. Они могут применяться в качестве украшения или для фиксации нескольких прядей волос.

Низкий плетеный пучок

Очень элегантно смотрится низкий плетеный пучок, перехваченный красивым аксессуаром. Завязать его можно обычным бантом.

Полусобранные волосы с пучком в виде узла

Полусобранные волосы средней длины можно эффектно завязать узлом. Такая “мальвинка” будет смотреться необычно и свежо.