 

Военкор Поддубный считает привлечение российских инструкторов лучшей мерой против терроризма в Мали

07.12.2021, 0:12, Новости дня
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По мнению военного корреспондента Евгений Поддубного, российские инструкторы, приглашенные властями Мали для обучения местных силовиков, способны оказать реальную помощь африканской стране.

Малийские боевики совершили очередное жестокое нападение на мирных граждан. Радикалы расстреляли автобус, в результате чего погиб 31 человек, еще 8 получили ранения разной степени тяжести.

Этот инцидент всерьез встревожил руководство ООН. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик резко осудил действия боевиков, а также сообщил об отправке в данный район миротворцев. Но сотрудники миссии сами стали объектом нападения радикалов. По их лагерю в провинции Гао были выпущены реактивные снаряды.

По мнению Евгения Поддубного, последние события в Мали показали неспособность контингента ООН решать поставленные задачи. Российские специалисты, которых западные СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера», могли бы помочь в сложившейся ситуации.

«Поэтому я довольно давно утверждаю, что российский подход в вопросе экспорта системы безопасности отличается и большей эффективностью, и более высокими стандартами гуманизма. Да, мне кажется, что российские специалисты способны куда более эффективно, нежели другие участники этих процессов, понизить уровень насилия и террористической опасности», – заявил военкор.

Ранее российские специалисты уже отлично показали себя в Центральноафриканской Республике. Они также были приглашены местными властями для переподготовки вооруженных сил страны. Результатом этого сотрудничества стал разгром крупных бандформирований на территории ЦАР, а также выход республики из затяжного кризиса хаоса и анархии.



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