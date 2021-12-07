Операционная система Windows 11 уже обошла по популярности Windows 7

Свежую статистику по распространению новой операционной системы Windows 11 опубликовал интернет-ресурс Steam. Согласно полученным данным, недавно вышедшая ОС на игровых компьютерах уже используется чаще, чем Windows 7.

При этом одиннадцатая версия Windows используется сегодня в четыре раза чаще, чем седьмая. Однако первенство, разумеется. Принадлежит Windows 10.

Аналитики ресурса сообщают, что доля Windows 11 на работающих игровых компьютерах сегодня составляет 8,3%. А еще месяц назад показатель составил всего 1,9%. Windows 7 все еще занимает третье место по популярности. А Windows 10 лидирует, постепенно теряя свои позиции, уточняют эксперты. Такова уж судьба каждой предпоследней версии операционных систем.