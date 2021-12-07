В Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная закрытая линия видеосвязи для переговоров президентов РФ и США Владимир Путина и Джо Байдена будет использована впервые.

«Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз…она позволяет президентам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности. Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась», – отметил он в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов РФ и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали РФ вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.