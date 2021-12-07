 

Нину Ургант посмертно наградили премией «Звезда театрала»

07.12.2021, 0:09, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНародную артистку РСФСР Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены», сообщают информационные агентства.

Церемония награждения прошла в Театре имени Вахтангова в Москве. Президент премии, главред журнала «Театрал» Валерий Яков заявил, что «вечер посвящен в том числе и памяти» Ургант. «Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила», – приводит его слова ТАСС.

Награду передали Игорю Троилину – заместителю худрука Александринского театра, в котором играла Ургант. Объявление Ургант лауреатом встретили аплодисментами.

Напомним, Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Прощание с актрисой Ниной Ургант пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования ее сыну Андрею и внуку Ивану.



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