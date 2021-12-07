Нефть подорожала более чем на 5%

Цена на нефть марок Brent и WTI растет более чем на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Во время торгов стоимость фьючерса на Brent с поставкой в январе росла до 73,48 доллара за баррель (плюс 5,1%), на WTI – до 69,79 за баррель (плюс 5,33%). Позднее Brent торговалась на уровне 73,52 доллара (рост на 5,21%), WTI – 69,87 доллара (5,45%), передает ТАСС.

На рынке нефти наблюдается рост цен после того, как за прошлую торговую неделю Brent подешевела почти на 4%, а WTI – на 2,77%. Такому снижению способствовало распространение штамма «омикрон» нового коронавируса.