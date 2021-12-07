 

Нефть подорожала более чем на 5%

07.12.2021, 0:09, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦена на нефть марок Brent и WTI растет более чем на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Во время торгов стоимость фьючерса на Brent с поставкой в январе росла до 73,48 доллара за баррель (плюс 5,1%), на WTI – до 69,79 за баррель (плюс 5,33%). Позднее Brent торговалась на уровне 73,52 доллара (рост на 5,21%), WTI – 69,87 доллара (5,45%), передает ТАСС.

На рынке нефти наблюдается рост цен после того, как за прошлую торговую неделю Brent подешевела почти на 4%, а WTI – на 2,77%. Такому снижению способствовало распространение штамма «омикрон» нового коронавируса.



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